Le Losc veut tout lâcher

D'après Benjamin André, "au vu de la saison dernière, le Losc est forcément beaucoup plus attendu, il y a moins d'effet de surprise pour certains aussi". L'ancien Rennais enchaîne carrément: "Chez nous comme en déplacement, tout le monde veut nous taper !" On pourrait penser que le milieu de terrain s'enflamme un peu, mais à moitié, puisque le discours est forcément vrai pour la majeure partie des équipes de Ligue 1. En revanche, pas sûr que l'Ajax, Chelsea ou Valence, qui arrive mercredi dans le Nord, aient le couteau entre les dents à l'idée de faire tomber les redoutables Dogues.

En Ligue des champions, l'argument s'inverse évidemment. Mais Lille, malgré la quête de l'exploit face à l'Ajax ou Chelsea, n'a pas réussi (deux défaites, 3-0 à Amsterdam, puis 2-1 à domicile face aux Blues). Et il serait de bon ton de transformer la mauvaise dynamique, avec ce nul devant Nîmes (2-2) puis la défaite du week-end à Toulouse (2-1). "On pensait qu'il suffirait d'être normaux pour battre Toulouse, mais non, tonne Christophe Galtier. On n'a pas mesuré à quel point Toulouse, avec un nouveau coach, serait totalement différent. Sans détermination, agressivité ou intensité, on n'existe pas."

Le coach du Losc précise: "Ou mon message n'est pas bien passé..." Le "petit rythme insuffisant", Galtier sait pertinemment qu'il y a moins de risque de le voir en Ligue des champions. L'enjeu décuplé, les projecteurs, la peur du ridicule aussi... Mais il demeure une vérité et une compétition, surtout: "Si on perd, ce sera très compliqué de se qualifier. On doit pousser les joueurs à se sublimer, à n'avoir aucune retenue et à se lâcher complètement. Sans aucun frein à main, pied au plancher. Et on verra à la fin. On prend plus de buts que l'an dernier, et si on reste tous derrière, vu la qualité en face, on va subir."