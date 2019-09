Le LOSC chute lourdement à Amsterdam

Mardi soir, lors de la 1ère journée du groupe H de la Ligue des champions, le Losc est tombé de haut. En déplacement sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, les Dogues ont été balayés (3-0), surclassés dans tous les domaines par une équipe qui avait réussi à atteindre le dernier carré de l'épreuve la saison passée.

Quincy Promes (18e), Edson Alvarez (50e) et Nicolas Tagliafico (62e) ont fait mal à Mike Maignan et consorts. Le 2 octobre prochain, la troupe de Christophe Galtier accueillera Chelsea au stade Pierre-Mauroy pour le compte de la 2e journée, les Blues ayant de leur côté rendu les armes à Stamford Bridge contre le FC Valence (0-1), sur un but de Rodrigo Moreno (74e), alors que Ross Barkley a raté une opportunité d'égaliser sur penalty (88e).