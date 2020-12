Le groupe de l'OM contre l'Olympiakos

André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, a fixé la marche à suivre pour les deux derniers matchs de son équipe en Ligue des Champions, alors qu'elle est éliminée de la compétition avec un bilan de 4 défaites en 4 matchs et un total de 0 point et 0 but marqué jusqu'alors.""En C1, c'est d'abord au moins sortir avec une victoire et un but marqué... ", a expliqué le coach lusitanien avant de défier l'Olympiakos, au stade Orange Vélodrome, mardi soir pour le compte de la cinquième journée du tournoi (21 heures). Lors du match aller, en Grèce, l'OM s'était incliné 1-0 dans les derniers instants de la partie.Ce lundi, le club phocéen a communiqué son groupe pour cette échéance décisive pour une éventuelle place en Ligue Europa, si l'OM termine à la troisième place de son groupe. Ainsi, on note les présences de Morgan Sanson, qui était resté sur le banc contre Nantes (3-1) samedi, mais également Hiroki Sakai et Alvaro Gonzalez. Le seul absent est Nemanja Radonjic, en sachant que Leonardo Balerdi est suspendu pour avoir pris un carton rouge lors du revers face à Porto (0-2), la semaine dernière.: Mandanda, Y. Pelé, Vanni, Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, B. Kamara, Rongier, Cuisance, Khaoui, Sanson, Strootman, P. Gueye, Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Payet.