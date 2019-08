Le groupe de la mort pour le Barça

Le FC Barcelone n'a pas été gâté par le tirage au sort de la Ligue des champions. Les Catalans ont été placés dans le groupe F, le plus relevé sur le papier, en compagnie du Borussia Dortmund, de l'Inter Milan et du Slavia Prague.

A noter aussi les retrouvailles entre la Juventus et l'Atlético, dans le groupe D, avec le Bayer Leverkusen et le Lokomotiv Moscou, ainsi que celles entre Liverpool et Naples, dans le groupe E, complété par Salzbourg et Genk.

Le Bayern Munich et Tottenham partiront favoris dans le groupe B, devant l'Olympiakos et l'Etoile Rouge de Belgrade. Manchester City est plus bien loti en compagnie du Shakhtar Donetsk, du Dinamo Zagreb et de l'Atalanta Bergame.

Le tirage complet :

Groupe A: PSG, Real Madrid, Bruges, Galatasaray

Groupe B: Bayern, Tottenham, Olympiakos, Etoile Rouge

Groupe C: Manchester City, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Atalanta

Groupe D: Juventus, Atlético, Leverkusen, Lokomotiv Moscou

Groupe E: Liverpool, Naples, Salzbourg, Genk

Groupe F: Barcelone, Dortmund, Inter, Slavia Prague

Groupe G: Zénith, Benfica, Lyon, Leipzig

Groupe H: Chelsea, Ajax, Valence, Lille