Chambré par les joueurs du PSG après le match, Erling Haaland a également été tancé par le frère de Presnel Kimpembe. Kevin Kimpembe a en effet publié sur ses réseaux sociaux une photo du joueur norvégien aux prises avec son frère. En légende, on retrouve un message dénué de vulgarité : "Dégage, ici c’est les cités de France narvalo". Un message en réaction a une publication du joueur de 19 ans sur Snapchat avant le match. Ce dernier affirmant que Paris était "sa ville".

Kimpembe et le chambrage de Dortmund

Presnel Kimpembe avait lui aussi réglé ses comptes avec le BvB au terme du match. Le défenseur parisien est revenu sur le chambrage organisé par le club allemand avant la rencontre : « Ce sont de grands joueurs. Maintenant, je vais le dire : ils ont perdu leur humilité. Parce qu’après leur victoire chez eux à l’aller, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup d’instagrams, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci, de cela. Que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club... Voilà ». On l’a tous vu. On a gardé ça dans un coin de nos têtes et je pense que ça nous a tous boostés. Ça nous a aussi permis d’avoir cette petite rage dans un coin de nos têtes. Et ce soir (mercredi), ça nous a porté profit », a ajouté le défenseur formé à Paris en zone mixte au terme du match.