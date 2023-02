Le coup de gueule de Liverpool contre l’UEFA

Un rapport qui ne passe pas. Hier, l’UEFA a livré ses conclusions sur les incidents de la dernière finale de Ligue des Champions. Pour rappel, le coup d’envoi avait été retardé à la suite de plusieurs mouvements de foule à l’extérieur du Stade de France. Ce rapport a ulcéré le club de Liverpool. Dans un communiqué, les Reds ont fait par de leur colère d’avoir pris connaissance de ce rapport dans la presse. Ambiance.

« Il est extrêmement décevant qu’un rapport d’une telle importance pour la vie et la sécurité future des supporters de football, soit divulgué et publié de cette manière. Cela fait plus de huit mois de travail par le panel indépendant et il est juste et approprié de publier le contenu du rapport à nos partisans de manière appropriée. Nous attendrons de recevoir une copie du rapport et de le digérer soigneusement avant de faire d’autres commentaires » lance le dernier finaliste de la Ligue des Champions.