Personne n’avait été éliminé, dans l’histoire des Coupes d’Europe, après avoir gagné 2-0 à l’aller à l’extérieur, comme personne n'avait été éliminé après une victoire 4-0 à domicile... Les Parisiens ont laissé l'opportunité à Manchester United, pourtant avec une équipe B face à l'avalanche d'absents, de valider sa "remuntada".

Le PSG a eu 68% de possession et n’a concédé que quatre tirs cadrés, tout en effectuant 761 passes contre 284. Pour rappel, MU jouait sans Paul Pogba suspendu, ni Anthony Martial, Juan Mata, Alexis Sanchez, Jesse Lingard, Antonio Valencia, Nemanja Matic, Matteo Darmian, Ander Herrera et Phil Jones blessés. Tout est tombé tout cuit pour les Mancuniens, qui ont dû vite penser que l’ouverture du score de Romelu Lukaku n’était qu’un miracle dû à une erreur de Thilo Kehrer (2e). Car les Parisiens ont rapidement égalisé par Juan Bernat (1-1, 12e).

✅ Manchester United devient la première équipe de l'histoire de la Ligue des Champions à se qualifier lors d'un match à élimination directe après avoir perdu par au moins deux buts d'écart le match aller à domicile pic.twitter.com/sPVxQyd0R4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 6, 2019



Thiago Silva: "Encore une fois, on s'arrête"

La situation redevenait alors normale. En première période, Paris a fait tourner le ballon face à des visiteurs qui n’y croyaient déjà plus. Dans le premier quart d’heure, les champions de France trustaient même 80% de possession. Mais Juan Bernat (20e), encore lui, ou Angel Di Maria (21e) n’ont pas tué le match. Et Gianluigi Buffon a malheureusement relancé MU en relâchant un ballon dans les pieds de Romelu Lukaku, roi des doublés depuis une semaine (1-2, 30e). Comme si ça ne suffisait pas, Eric Bailly s’est aussi blessé peu avant la pause (36e). Un énième coup du sort, encore plus de nature à détendre totalement Manchester United…

Surtout quand Kylian Mbappé a totalement gâché un contre en fin de première période (44e). Et après la pause, le ballon a brûlé les pieds des joueurs de Thomas Tuchel. Di Maria a trouvé le poteau (84e), et puis, histoire de planter l’épée au plus profond, c’est un penalty qui a été accordé dans le temps additionnel après une main de Kimpembe et de longues secondes de vidéo. Marcus Rashford a exécuté Buffon à la 94e minute, le match s’est terminé à la 100e sans aucune autre occasion. “Encore une fois, on s’arrête là, rage, dépité, Thiago Silva sur RMC Sport. On a travaillé dur, c’est difficile.”