Le bel hommage de Messi à Guardiola après son triplé

Pep Guardiola l’a refait. 14 ans après un premier triplé (même un sextuplé en l’occurrence) avec le FC Barcelone, l’entraîneur catalan a connu de nouveau une année exceptionnelle avec Manchester City. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Premier League et de la FA Cup. Une consécration pour l’ancien milieu de terrain, qui n’avait plus remporté la C1 depuis son départ de l’Espagne. La conclusion d’un long travail de fond effectué à son arrivée en Angleterre en 2016. Cela permet aussi de faire taire ses détracteurs, selon lesquels il serait incapable de remporter les trophées les plus prestigieux sans Leo Messi.

Messi encense Guardiola

Invité à réagir sur l’exploit de son ancien mentor, l’international argentin a tenu des propos élogieux dans une interview accordé au média chinois Titan Sport : « Je parle beaucoup avec Guardiola et je suis toujours en contact avec lui. Je suis ravi de ce qu'il a accompli, de la dernière victoire en Ligue des champions, c'est le meilleur entraîneur du monde, même si pour moi il n'a pas besoin de gagner à nouveau cette Ligue des champions pour le prouver, mais encore plus pour prouver qu'il est le meilleur entraîneur du monde et c'est un exploit qu'il mérite »