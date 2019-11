Le Bayern vainqueur et qualifié

Le Bayern Munich, pour son premier match avec le coach intérimaire Hansi Flick sur le banc, a dû attendre un certain temps pour se jouer de l'Olympiakos mercredi (2-0), en Ligue des champions. Robert Lewandowski n'a ainsi ouvert le score qu'à la 69e minute, Ivan Perisic portant le coup de grâce à la 89e. Kingsley Coman et Benjamin Pavard étaient titulaires pour les Bavarois, Corentin Tolisso est entré en seconde période, tout comme Mathieu Valbuena côté grec. Après quatre journées, le Bayern est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale, en tête avec 12 points sur 12 possibles.