Le Barça qualifié, Benfica fait les affaires de Lyon

GROUPE E : LE CHAMPION D’EUROPE MENACÉ !

Liverpool avait l’occasion de sécuriser sa qualification. Au lieu de cela, le champion d’Europe n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face à une équipe napolitaine malade. Menés au score après l’ouverture du score de Mertens, les Reds ont réagi après l’heure de jeu, grâce à Lovren. Les hommes de Jürgen Klopp joueront leur qualification à Salzbourg. Troisième de la poule à trois points du leader anglais, le club autrichien peut toujours rêver des huitièmes, puisqu’il s’est largement imposé à Genk (1-4).

Liverpool – Naples : 1-1

Genk – Red Bull Salzbourg : 1-4

GROUPE F : BARCELONE QUALIFIÉ, L’INTER ET DORTMUND A ÉGALITÉ

Le Barça a presque vécu une soirée parfaite. Faciles vainqueurs du Borussia Dortmund (3-1), les Catalans ont fait coup double, sécurisant à la fois leur qualification mais aussi la première place de la poule. Mieux, la GSM a fait carton plein. Suarez a marqué après un service de Messi, et inversement, avant que l’Argentin ne trouve Griezmann pour le troisième but. En manque de confiance, l’ancien joueur de l’Atlético avait pourtant débuté la rencontre sur le banc… mais il est entré en jeu dès la 25eme minute, après la sortie sur blessure de Dembélé. Sancho a réduit l’écart d’un joli but.

Dans l’autre rencontre de la soirée, l’Inter a pris le meilleur sur le Slavia (1-3) malgré… Deux réalisations annulées. La première a même été invalidée pour finalement offrir un penalty aux Tchèques, après consultation de la VAR. Les Italiens sont a égalité de points (7) avec le BVB mais ils recevront le Barça dans deux semaines.

Barcelone – Borussia Dortmund : 3-1

Slavia Prague – Inter : 1-3

Ousmane Dembélé est encore sorti blessé

GROUPE G : TOUT RESTE À FAIRE !

Après sa défaite face au Zenit, Lyon se devait de supporter le Benfica. Les Portugais ont longtemps mené à Leipzig, qui pouvait s’envoler en tête du groupe G. Mais ils ont fini par craquer en fin de match. Un doublé de Forsberg, dans le temps additionnel, a permis au club allemand de répondre aux buts de Pizzi et Vinicius. Avec ce résultat, l’OL se qualifiera s’il s’impose une nouvelle fois contre Leipzig, au Grouma Stadium.

RB Leipzig – Benfica : 2-2

Zenit – Lyon : 2-0

GROUPE H : L’AJAX A FAIT LE PLUS DUR

L’Ajax en a bien profité. Après le match nul entre Valence et Chelsea (2-2), les Ajacides se sont imposés à Lille (0-2) et n’auront besoin que d’un nul, à domicile, face aux Espagnols, pour accéder au tour suivant.