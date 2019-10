Le Barça peut remercier Suarez

Il y avait un petit parfum "mourinhesque" sur la pelouse du Camp Nou à voir l'Inter Milan, parfaitement organisé, contrecarrer les plans du FC Barcelone. Les Nerazzurri n'avaient pas Samuel Eto'o pour jouer arrière droit, comme en 2010, mais ils avaient le plan tactique d'Antonio Conte et la confiance née de leur début de saison parfait en Serie A (18 points sur 18 possibles) pour venir jouer les trouble-fête dans l'antre d'un Barça qui, ces dernières semaines, est loin de tourner à plein régime.

On a cru pendant une heure que les hommes d'Ernesto Valverde allaient se casser les dents toute la soirée sur la défense de l'Inter, son trio Skriniar-Godin-De Vrij, son gardien Handanovic. Surtout que les visiteurs, privés de Romelu Lukaku (quadriceps), ont eu le bonheur d'ouvrir le score sur leur première occasion, avec un joli but de Lautaro Martinez, qui a résisté au retour de Lenglet avant d'ajuster Ter Stegen du gauche (0-1, 3e). Et il n'y aurait rien eu d'illogique à voir les Lombards doubler la mise, tant les situations ont été nombreuses (33e, 39e...) sur le but de Ter Stegen, auteur d'une parade spectaculaire pour priver Martinez du doublé (37e).

Mais le Barça a réussi à s'en sortir, en accélérant clairement au retour des vestiaires. Pas vraiment grâce à Antoine Griezmann, aligné à gauche de l'attaque, qui s'est simplement signalé par une tête (15e) avant d'être remplacé à la 66e minute par Ousmane Dembélé, lequel aura le temps de placer quelques accélérations (68e, 76e). C'est en effet Luis Suarez, le "Pistolero", qui a endossé le costume du sauveur. L'Uruguayen a d'abord égalisé d'une superbe reprise de volée de l'entrée de la surface, sur un centre d'Arturo Vidal (1-1, 58e). Il a ensuite signé un doublé avec un nouveau but d'avant-centre, un enchaînement contrôle-frappe du gauche dans la surface, sur un service d'un certain Lionel Messi (2-1, 85e).

Dans ce groupe F, rebaptisé "groupe de la mort", le Barça rejoint Dortmund en tête avec quatre points, avant d'affronter deux fois le Slavia Prague, un Petit Poucet qui se défend plutôt bien jusqu'à présent. L'Inter, de son côté, jouera sans doute son avenir européen dans sa double confrontation à venir avec le Borussia.