Le Barça peut-il vraiment compter sur Dest ?

Un véritable cauchemar. Il y a trois semaines, Sergino Dest était complètement passé au travers lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Barça et le PSG (1-4). L’ancien joueur de l’Ajax avait souffert le martyr face à Kylian Mbappé, auteur d’un retentissant triplé au Camp Nou, avant que Ronald Koeman n’abrège ses souffrances en le faisant sortir lors de son premier changement, à la 70e minute. Un entraîneur néerlandais qui avait ensuite défendu son jeune latéral droit, vivement critiqué après sa prestation face aux Parisiens, tout en lui rappelant ses obligations.



"Le fait qu’il n’ait pas pu jouer plus régulièrement, et qu’il ait souffert de quelques blessures, a peut-être eu une influence. Il a 20 ans mais il doit encore apprendre, il doit être plus agressif et plus concentré. Il y a eu trop de moments où il n’était pas concentré à 100%. On lui en a parlé. Avec tout le positif qu’il apporte à l’équipe, il doit réaliser qu’il y a un gros écart entre jouer aux Pays-Bas et pour le Barça. Il a besoin de temps et de conseil, mais tout part de lui."

Plus à l'aise dans le 3-5-2

L’international américain, né aux Pays-Bas d’une mère néerlandaise et d’un père surinamo-américain, a depuis montré un meilleur visage. Et il est l’un des grands gagnants du changement de système récemment instauré par Koeman. Un passage à trois axiaux derrière qui le décharge d’une bonne partie de ses tâches défensives, et permet à celui qui a inscrit son seul but sous le maillot blaugrana à Kiev, en novembre, de mettre plus en avant ses qualités offensives.



Samedi dernier à Osasuna, où le Barça, vainqueur 2-0, a signé une quatrième victoire consécutive, il a ainsi livré une excellente prestation en première période, avant d’apparaître un peu moins à l’aise après le repos, quand le Barça est repassé à une défense à quatre lors de la sortie de Samuel Umtiti. Dest, très critique sur ses performances et qui sait qu’il doit progresser, semble donc plus à l’aise dans un 3-5-2 que son entraîneur a de nouveau prévu d’aligner mercredi soir au Parc des Princes. Où, dans une position plus avancée, il croisera donc (un peu) moins la route de Mbappé…