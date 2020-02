Le Barça avec Firpo et Semedo, Manolas aligné côté Naples

Le Napoli reçoit le Barça ce mardi en 8es de finale aller de la Ligue des Champions et Gennaro Gattuso a choisi de faire confiance à Kostas Manolas, ancien bourreau du Barça avec la Roma. Dries Mertens est également titularisé en attaque pour les Partenopei.

En face Quique Sétien a décidé de faire confiance à Junior Firpo et Nelson Semedo sur les flancs de la défense du Barça. Rakitic et Vidal musclent le milieu de terrain, le Chilien étant dans une position avancée en soutien de Messi et Griezmann. À noter que Samuel Umtiti est titulaire en charnière, en compagnie de Piqué.



Nuestro 11 para el #NapoliBarça 🔵🔴

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 25, 2020

Les compos de Naples - Barça

Naples : Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

FC Barcelone : Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Junior, Sergio, Rakitic, De Jong, Vidal, Griezman, Messi.