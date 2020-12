LdC : Le point sur les qualifiés et les éliminés

Alors qu'il ne restera ce soir plus qu'un match à disputer pour toutes les équipes engagées dans la phase de poules de la Ligue des champions, la liste des heureux qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, mais aussi ceux qui ne poursuivront pas l'aventure, commence à prendre forme. Huit clubs ont ainsi déjà obtenu leur sésame, tandis que neuf savent qu'ils ne joueront plus en LdC cette saison.

L'Angleterre compte trois reçus à l'examen de passage avec Chelsea, Manchester City et Liverpool. A ce stade, l’Espagne fait presque aussi bien avec deux représentants qualifiés (le FC Barcelone et le Séville FC). Les trois autres formations assurées de voir les huitièmes sont le FC Porto, la Juventus Turin et le Bayern Munich.

Midtjylland, plus d'avenir européen

Au terme de cette phrase de groupes, il y aura autant de contents que de malheureux. Parmi ces derniers, plus de la moitié des équipes éliminées de la Ligue des champions est déjà connue : Rennes, Krasnodar, le Zénith Saint-Petersbourg, Ferencvaros, le Dynamo Kiev, le Lokomotiv Moscou, l'Olympiakos, Marseille, et enfin Midtjylland. Ce dernier est par ailleurs le seul club tristement assuré d'être d'ores et déjà éliminé de toute coupe d'Europe.