Lazio Rome - Immobile : "Lewandowski est le meilleur numéro 9 du monde"

"Lewandowski n'est jamais satisfait"

C'est un attaquant complet. Je pense qu'il est actuellement le meilleur numéro 9 du monde, il faut donc être très prudent. C'était fou de le battre dans la course au Soulier d'Or. Défier de grands joueurs comme lui et Ronaldo m'a apporté un grand bonheur", a expliqué Immobile. Lewandowski n'est jamais satisfait. Chaque année, il essaie de s'améliorer et de dépasser ses limites, même si elles sont déjà exceptionnelles.C'était fou de le battre dans la course au Soulier d'Or. Défier de grands joueurs comme lui et Ronaldo m'a apporté un grand bonheur", a expliqué Immobile. Le 1er août dernier, le natif de Torre avait été sacré Soulier d'Or européen, avec un bilan de 36 buts en 37 matchs de Serie A . Il avait mis fin au règne de Lionel Messi, sacré de 2017 à 2019 de façon consécutive.

Il est clair que nous n’aurons pas autant d’occasions que lors des matchs précédents, nous devons donc nous concentrer pour en profiter. Nous affrontons les vainqueurs de la Ligue des Champions de l’année dernière. Il sera essentiel pour nous de comprendre tous les aspects de ce match", a prévenu l'attaquant. Rendez-vous mardi soir pour savoir si le sixième de Serie A est capable de freiner le leader de la Bundesliga.

Le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre la Lazio Rome et le Bayern Munich, mardi en Italie (21 heures) donnera lieu à un match dans le match entre deux buteurs de première catégorie. D'un côté, Ciro Immobile, auteur de 19 buts en Serie A et dans la compétition reine ; de l'autre, Robert Lewandowski, qui a marqué 29 réalisations en Bundesliga et Ligue des Champions combinées. Pour le joueur de la Lazio, le numéro 9 des champions d'europe est une référence à son poste et il ne s'est pas caché pour l'admettre dans un entretien accordé au site officiel de l'UEFA.Plus généralement, Immobile a souligné la qualité présente dans l'équipe de Flick, même si elle s'est inclinée contre Fancfort samedi (2-1) et semble moins dominatrice , il s'attend à une opposition relevée. "