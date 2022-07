L'aventure européenne de Monaco commence par un grand nom

Troisièmes de Ligue 1 en 2021-22, les Monégasques sont reversés au troisième tour qualificatif, et cela n'est pas une mince affaire. En vertu de son coefficient UEFA, l'ASM est en effet privée du chapeau des têtes de série, ce qui lui complique la tâche lors de la cérémonie réalisée à Nyon, au siège de la Confédération européenne. Cinq équipes peuvent ainsi croiser la route des joueurs de Philippe Clement: le Benfica Lisbonne, épouvantail de ce tour, les Glasgow Rangers, récents finalistes de la Ligue Europa, le PSV Eindhoven, habitué des joutes européennes, ou le vainqueur du deuxième tour qualificatif opposant le Dynamo Kiev à Fenerbahçe, qui aura lieu les 20 et 27 juillet.

A l'inverse, le chapeau des non-têtes de série, celui de Monaco, paraissait beaucoup plus abordable, avec le Sturm Graz (Autriche), l'Union Saint-Gilloise (Belgique) et le vainqueur du match opposant Midtjylland (Danemark) à Larnaca (Chypre). Les qualifications à la C1 sont réparties en deux tableaux distincts: la "voie des champions" composée des clubs champions de nations de second rang, et la "voie de la Ligue", où figurent des équipes de grandes nations ayant terminé deuxième ou troisième de leur Championnat respectif, comme Monaco.

L'ASM compte sur l'expérience de la saison passée pour s'extirper de ce tour: après un succès contre le Sparta Prague au même stade en 2021-22, le club du Rocher avait échoué en barrages, aux portes de la phase de groupes, face au Shakhtar Donetsk (0-1, 2-2 après prolongation). Reversé en Ligue Europa, Monaco avait été éliminé en huitième de finale par Braga. Les joueurs du Rocher sont invaincus pour l'instant en préparation avec deux victoires face au Cercle Bruges (1-0) et Portimonense (2-0), et trois nuls contre Saint-Gall (1-1), Austria Vienne (2-2) et l'Inter Milan (2-2). Face aux Milanais samedi, les Azuréens ont pu compter sur les débuts du milieu offensif japonais Takumi Minamino, entré à la pause. L'autre recrue estivale, l'attaquant belge Breel Embolo, était en revanche resté en Principauté.

L'entrée en lice des Monégasques au troisième tour qualificatif est programmée le 2 ou 3 août pour le match aller, avec une manche retour le 9 août. Entre temps, le tirage au sort des barrages, ultime tour avant la phase de groupes, est prévu le 2 août. En cas d'élimination au troisième tour qualificatif, ou en barrages, l'ASM sera reversé en phase de groupes de Ligue Europa.

Les équipes en lice :

Voie des champions

Têtes de série

Dinamo Zagreb (CRO) ou FK Shkupi (MKD)

Etoile rouge de Belgrade (SRB)

Olympiakos (GRE) ou Maccabi Haïfa (ISR)

Viktoria Plzen (CZE) ou HJK Helsinki (FIN)

Qarabag (AZE) ou FC Zurich (SUI)

Malmö (SWE) ou Zalgiris Vilnius (LTU)

Non-têtes de série

Ludogorets Razgrad (BUL) ou Shamrock Rovers (IRL)

Sheriff Tiraspol (MDA) ou NK Maribor (SLO)

Pyunik Erevan (ARM) ou Dudelange (LUX)

Bodo/Glimt (NOR) ou Linfield (NIR)

Ferencváros (HUN) ou Slovan Bratislava (SVK)

Apollon Limassol (CYP)

Voie de la Ligue

Têtes de série



Benfica Lisbonne (POR)

Glasgow Rangers (SCO)

Dynamo Kiev (UKR) ou Fenerbahçe (TUR)

PSV Eindhoven (NED)



Non-têtes de série

Monaco (FRA)

Midtjylland (DEN) ou AEK Larnaca (CYP)

Sturm Graz (AUT)

Union Saint-Gilloise (BEL)