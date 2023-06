Lautaro Martinez est fier malgré la défaite de l’Inter Milan

L’Inter Milan a bien failli déjouer tous les pronostics. Ce samedi, les hommes de Simone Inzaghi se sont inclinés en finale de la Ligue des Champions face à Manchester City (1-0). Un parcours plus qu’honorables pour les Italiens, pas attendus à ce stade de la compétition. A Istanbul, les coéquipiers de Romelu Lukaku ont réussi à rivaliser avec les Skyblues, avant de s’incliner dans les vingt dernières minutes après un but de Rodri. Après la rencontre, Lautaro Martinez était fier de ses coéquipiers malgré la défaite.

« Nous étions tous près de ramener le trophée à la maison »

« Il y a une grande déception, mais aussi beaucoup de fierté, pour ce que nous avons fait et ce que nous avons réalisé dans cette finale. Nous étions tout près de ramener le trophée à la maison. Nous avons eu le contrôle du match, City ne nous a pas dominés. Je pense que nous avons exécuté notre plan de jeu correctement et c'est tout. Nous sommes tristes maintenant, parce que nous n'avons pas su saisir nos chances, et c'est ce que nous ressentons. Cependant, nous devons être fiers du travail que nous avons accompli tout au long de la saison, et en Ligue des champions également. J'espère que ce n'est que le début de quelque chose de très important. »