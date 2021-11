Lautaro aime l'Inter, lui

[🎥 VIDEO - BUT] 🇮🇹 #SerieA

🤩🤩🤩 LAUTARO LA MERVEILLE !

👏 Sur un centre parfait de Barella, l'Argentin signe une reprise acrobatique pour ouvrir le score !https://t.co/ivuoRA0LD3

🇮🇹 #SerieA

😬 Oh la grosse altercation entre Antonio Conte et Lautaro Martinez !

🤬 L'Argentin n'a visiblement pas aimé être remplacé...https://t.co/I3Zu0rBtp1

Annoncé maintes et maintes fois au Barça, Lautaro Martinez est bel et bien resté à l'Inter. Et la romance risque bien de perdurer entre les Nerazzurri et le nerveux attaquant argentin, qui vient de prolonger jusqu'en 2026. Champion d'Amérique du Sud avec l'Albiceleste, où il fait déjà partie des cadres à seulement 24 ans - titulaire,-, il s'épanouit définitivement à Milan alors que sa fin de collaboration avec Antonio Conte apparaissait un peu houleuse en fin de saison dernière (voir plus bas). Le départ de Romelu Lukaku est peut-être un frein collectif, mais certainement pas personnel pour Lautaro Martinez.Le Belge a été remplacé par Edin Dzeko, et l'Argentin continue de bénéficier des qualités très complémentaires de son alter ego en pointe. Auteur de. Ou plutôt sur les six premières rencontres, en réalité, ce qui traduit aussi bien sa forme étincelante au mois de septembre que son petit coup de mou en octobre : Lautaro Martinez n'a ainsi plus fait trembler les filets adverses depuis cinq matchs, quatre en championnat et un en Ligue des champions. C'est à l'échelon européen qu'il doit désormais passer la vitesse supérieure, lui qui n'y a inscrit qu'un seul but en neuf matchs depuis la saison passée (élimination au premier tour).Après avoir été un des hommes majeurs de la reconquête du titre, l'avant-centre a tout pour s'ancrer dans le coeur des tifosi.Simone Inzaghi salue ce pas important (pour Sky Sport) : "J'ai de la chance d'avoir un club fort derrière moi, qui m'aide à tous les niveaux. C'est normal que cette prolongation soit très importante, car c'est un joueur important pour nous." Libéré, Lautaro Martinez a tout pour se délivrer à nouveau et réenclencher la machine à buts. Notamment en Europe, donc, où à l'inverse de la saison dernière, l'Inter va peut-être pouvoir se concentrer au détriment d'une Serie A vampirisée par Naples et l'AC Milan.