L’Atlético passe, Liverpool ne lâche rien… Le résumé de la soirée en Ligue des Champions

La tension était à son comble dans le Groupe C de la C1, ce mardi à l’occasion de l’ultime acte de la phase des poules. Derrière Liverpool, déjà qualifié, trois équipes pouvaient prétendre à un ticket pour les 8es. Elles étaient toutes qualifiées à tour de rôle, et au final c’est l’Atlético Madrid qui a eu le dernier mot.

L’Atlético au caractère

Les Rojiblancos sont sortis victorieux de leur duel contre Porto (3-1). Un succès ramené de l’Estadio Dragao, grâce notamment à une réalisation d’Antoine Griezmann. A la 56e minute, le Français a délivré les siens d’une reprise de près. Le résultat de 1-0 est resté de mise jusqu’au temps additionnel où les visiteurs ont pu corser l’addition grâce au duo argentin Correa – De Paul. La deuxième mi-temps de ce match a été marquée par une grosse échauffourée près de la ligne de touche, impliquant les deux entraineurs. Clément Turpin, l’arbitre français de la partie, a dû distribuer deux cartons rouges.

Dans l’autre match du groupe, l’AC Milan a espéré pendant 10 minutes face à Liverpool avant de finir par s’incliner comme au match aller (1-2). Mohamed Salah et Divock Origi ont permis aux Reds d’aller chercher leur sixième succès en autant de parties.

Haaland et Haller ont fait le show

Dans les autres poules, il n’y avait pas de grand suspense car l’identité des qualifiés était déjà connue. Cela étant, dans le Groupe C, on a pu assister à un duel à distance entre deux grands attaquants. Lors de la rencontre Ajax - Sporting (4-2), Sébastien Haller a claqué son 10e but dans cette édition C1 et devenait aussi le premier joueur à inscrire au moins un but lors de chacun de ses six premiers matches de l’épreuve reine. A Dortmund, c’est Erling Haaland qui a été à l’honneur. Le Norvégien a signé les deux dernières réalisations de sa formation contre le Besiktas (5-0), portant à 23 son nombre de buts en Ligue des Champions (en 19 matches).

Enfin, dans le Groupe D, le Real Madrid et l’Inter Milan s’affrontaient pour la tête de la poule. Ce sont les Merengue qui ont remporté ce choc (2-0). L’équipe merengue n’a pas eu trop de mal pour l’emporter. Kroos et Asensio ont fait trembler les filets des Nerazzurri. La réalisation de l’Espagnol a été de toute beauté.