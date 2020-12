L'Atlético déçoit encore, Liverpool passe / Ligue des Champions

Le suspense s'intensifiant aux quatre coins de l'Europe, un vent de folie parcourait le continent ce mardi soir, pour cette avant-dernière journée de phase de poules. Il y a eu des buts, du jeu, des rebondissements et quelques enseignements, à commencer par les qualifications de Porto et de Liverpool.

Les Reds passent sans bomber le torse

Dans ce fameux groupe D, sorte d'ode au beau jeu, le champion d'Europe 2019 a bien négocié un match sous haute tension contre l'Ajax Amsterdam (1-0). Parce qu'elle fleurait bon les sommets européens du siècle dernier, l'affiche avait vraiment de l'allure. Et ce sont les Reds de Jürgen Klopp qui ont eu le dernier mot dans un match enlevé où chaque équipe a eu une pluie de munitions. Liverpool l'a mieux commencé, avec un poteau de Jones dès la 6e minute. Mais l'Ajax aurait aussi pu doucher les locaux en étant plus efficace à la finition de ses nombreuses situations. Au final, c'est Jones qui a débloqué la situation peu avant l'heure de jeu en exploitant une énorme bourde d'Onana (1-0, 58e).

Si Liverpool composte donc son ticket, l'Ajax aura bien une finale à jouer contre l'Atalanta le 9 décembre, puisque la Dea a manqué l'occasion de prendre le large en concédant un nul décevant contre les Danois du FC Midtjylland(1-1), qui récoltent leur premier point dans cette campagne. Pas volé au vu de leurs productions.

L'Atlético devra cravacher pour se qualifier

Dans le groupe A, l'Atlético a décroché un match nul contre le Bayern Munich (1-1). Probant de prime abord, ce résultat n'est pourtant pas reluisant pour les Colchoneros, puisque le champion en titre avait effectué une large rotation pour se présenter avec une équipe bis. Joao Felix a ouvert le score en première période pour l'équipe de Simeone (1-0, 26e), mais un penalty de Thomas Müller en fin de match a douché l'enthousiasme madrilène (1-1, 86e). L'Atlético jouera donc sa qualification contre le RB Salzbourg, qui n'a pas tremblé pour signer une victoire nette sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (3-1). Attention au piège pour le club espagnol...

Enfin, Manchester City a l'assurance de terminer premier du groupe C après son match nul et vierge contre Porto (0-0). Un résultat qui fait aussi les affaires des Dragons, qui compostent donc leur billet après le revers de l'Olympiakos à Marseille (1-2). Dans le groupe B, tout se jouera donc lors de la dernière journée dans cette poule où les 4 équipes se tiennent en 3 points après la défaite du Real Madrid contre Donetsk (0-2) et la victoire de l'Inter à Mönchengladbach (3-2).