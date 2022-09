339 jours d'absence

. Moins d'un quart d'heure après son entrée en jeu,sur la pelouse du RB Leipzig, parachevant l'éclatante victoire des Ukrainiens (4-1)., l'ancien de Rahimo FC savoure ces sensations retrouvées.Le 28 septembre 2021, l'ancien de l'Ajax Amsterdamface à l’Inter Milan, au même stade de la compétition. Quelques mois plus tard, alors que le natif de Bobo-Dioulasso était en pleine rééducation, la Russie attaquait l'Ukraine.Le football n'a repris dans le pays que depuis le 23 août. Lassina, lui,, à Lviv (0-1). « 339 jours après mon dernier match officiel, enfin de retour et quoi de plus beau que la victoire pour fêter ça », écrit-il alors sur son compte Instagram. L'Etalon savoure la pente ainsi remontée, lui qui est resté fidèle à ses couleurs malgré les sollicitations étrangères., a rappelé Lassina Traoré dans un autre message posté sur le réseau social. Néanmoins, pendant ma convalescence, je me suis toujours senti soutenu par tout le monde au Shakhtar. Je pourrais partir, mais ce ne serait pas bien. Je tiens à remercier d'autres clubs de s'être tant intéressé à moi. Plus fort que jamais et impatient de rembourser le Shakhtar... » C'est en partie chose faite, et le club ukrainien espère que cela ne fait que commencer.