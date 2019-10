L'Ajax se régale à Valence

Dans l'autre match du groupe H qui se disputait ce mercredi soir, l'Ajax Amsterdam est allé s'imposer sur le terrain du FC Valence (0-3).

Grâce aux buts de Ziyech (8e), Promes (34e) et Van de Beek (66e), les Néerlandais en ont profité pour conforter leur place de leader de leur poule, puisqu'ils sont désormais les seuls à avoir enchaîner deux succès.

Dans deux semaines (le 23 octobre prochain), les hommes d'Erik Ten Hag se déplaceront sur la pelouse de Chelsea pour tenter de réussir la passe de trois.

90+3. We love to play in Spain. #UCL #valaja