L’Ajax est dévasté

Sensation de cette édition de la Ligue des champions, l’Ajax Amsterdam a vu son rêve s’évanouir à quelques encablures de la finale à Madrid. Après avoir su déjouer les pronostics face au Real à Madrid en huitièmes de finale puis contre la Juventus à Turin en quarts, les Néerlandais ont en effet à leur tour été renversés en demi-finale.

Les Amstellodamois ont eu beau l’emporter à Londres lors du match aller (0-1) puis compter deux buts d’avance à la pause, mercredi, c’est bien Tottenham qui a décroché son billet pour la finale de la Ligue des champions après l’incroyable triplé inscrit par Lucas en seconde période. "Parfois le football est vraiment beau, mais parfois il peut aussi être très cruel et ce soir, nous devons supporter son côté très cruel", pouvait bien expliquer Erik ten Hag en conférence de presse à l’issue de la rencontre.

Je ne sais pas quoi dire, c'est incroyable. Matthijs de Ligt

Ses joueurs sont apparus tout aussi dépités. "Que dire... c'est terrible. On était si proche de ce rêve", a confié, effondré, Daley Blind. Un rêve qui s’est transformé en cauchemar. "C’est un cauchemar. Nous avons bien joué en première période mais nous n’avons pas maintenu la même pression en seconde. Je ne sais pas quoi dire, c'est incroyable. Et nous avons donné des buts stupides à Tottenham. Nous étions si près de la finale... puis le ballon a franchi la ligne. C'était un rêve, on était si proche. C'est en fait un cauchemar", a en effet confié le capitaine Matthijs de Ligt.

Malgré cette terrible détresse, les joueurs de l’Ajax vont pourtant devoir vite se remobiliser. En quête de leur premier titre depuis 2014, les joueurs de l’Ajax sont en effet au coude à coude avec le PSV à deux journées de la fin, en tête grâce à une meilleure différence de buts. Et ce alors que se profile la réception d’Utrecht, dimanche. "Il faut rester debout", a prévenu Erik ten Hag.