L'Ajax élimine le Real triple tenant du titre

Incroyable sensation ce mardi, à Santiago-Bernabeu, où l'Ajax Amsterdam, non seulement élimine le Real Madrid, triple tenant du titre, dès le stade des 8e de finale. Mais le club batave ajoute la manière en produisant un "football total" (1-4), digne de ses prédécesseurs, pour effacer la défaite de l'aller en devenant la première équipe à inscrire 2 buts aux Merengues en 18mn à domicile par Ziyech (7e) et Neres (18e), avant que Tadic, étincelant de bout en bout, (62e) puis Schöne (72e) n'assomment l'équipe de Santi Solari. La Casa Blanca n'avait plus été éliminé avant les demi-finales de la Ligue des champions depuis 8 ans. Quel séisme !