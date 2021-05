La violente contre-attaque de la Superligue

Décidément, le bras de fer entre l’UEFA et les créateurs de la Superligue est encore loin d’être terminé. Malgré les menaces qui leur ont été adressées et aussi l’ouverture d’une procédure disciplinaire, les trois clubs qui ont refusé de quitter le projet continuent de s’accrocher. Ils sont même certains d’être dans leur bon droit car ils viennent de saisir la cour de justice européenne avec l’espoir que celle-ci se prononce en leur faveur.

Ils dénoncent une violation des règles européennes

L’information a été communiquée lundi. Elle indique que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus ont entrepris une démarche commune afin de se faire entendre et prouver qu’il n’y a rien de condamnable dans le projet qu’ils ont mis en place. Ils ont via le juge d’instruction du Tribunal de Commerce 17 de Madrid Manuel Ruiz de Lara, saisi la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE). Ils accusent l’UEFA mais aussi la FIFA d’avoir violé les règles européennes sur la concurrence. Aleksander Ceferin, le patron des instances européennes, n’en est visiblement pas au bout de ses tourments.