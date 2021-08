La victoire de l'AS Monaco en chiffres

Ce mardi au Stade Louis-II, l'AS Monaco a remporté la manche retour du 3eme tour préliminaire de la Ligue des champions face au Sparta Prague (3-1). Le score est sans appel au terme des deux confrontations (5-1). Une classe d'écart sépare ces deux formations et c'est donc très logiquement que le club du Rocher s'est qualifié pour les barrages, l'ultime étape avant d'accéder à la phase de groupe de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Les Rouge et Blanc n'y ont pour rappel plus participé depuis deux saisons.

Une domination sans conteste

Contre Prague, les Monégasques ont nettement maîtrisé leur sujet. Dans tous les compartiments du jeu, à commencer par la possession de balle de 61%. Certes dominer n'est pas gagné, mais pendant longtemps le gardien de but Florin Nita a retardé l'échéance. Le portier roumain a repoussé pas moins de sept frappes cadrées. En face, Alexander Nubel ne s'est employé qu'une seule fois pour détourner une menace adverse. Au total les hommes de Nico Kovac ont tiré à 19 reprises et ont cadré 10 de leurs tentatives pour inscrire trois buts quand les Tchèques n'ont pu tenter leur chance que six fois pour deux tirs cadrés, dont un but.

Le rendez-vous avec le Shakhtar est pris

Le dernier témoin de cette hégémonie, moins significatif mais néanmoins intéressant au vu de l'écart entre les deux, Monaco a obtenu neuf corners contre deux pour le Sparta. La qualification du club de la principauté ne souffre d'aucune critique et affrontera au tour suivant le Shakhtar Donetsk. Tombeurs du club belge de Genk, sur le score de 2-1 à l'aller et au retour, les Ukrainiens représenteront un adversaire bien plus dangereux avec leur pléiade de Brésiliens. Ce mardi ils étaient huit titulaires au coup d'envoi parmi lesquels on retrouve l'ex-Niçois et Barcelonais Marlon en défense centrale. Cependant, la principale menace sera burkinabè. Buteur ce mardi, l'ancien avant-centre de l'Ajax, Lacina Traoré, devra être surveillé de très près.