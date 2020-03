La réponse cinglante de Neymar à Haaland : « Paris est notre ville »

Les oreilles d'Erling Haaland sifflent. Les joueurs du PSG ont imité sa célébration du match aller en mode zen. Et le frère de Presnel Kimpembe lui a adressé un message salé via les réseaux sociaux. Mais le jeune joueur de 19 ans ne s'en tirera pas à si bon compte. Neymar aussi a participé à la correction générale. Et c'est le plus gros tacle qu'Haaland a pris de tout le match.

Le buteur norvégien avait affirmé via une publication Snapchat avant la rencontre que Paris était "sa ville". Neymar lui a répondu sur Instagram. Un montage sur lequel on voit le Brésilien imiter la célébration en mode posture yoga du Norvégien. En légende, un cinglant : "Paris est notre ville, pas la tienne". Le message est passé.