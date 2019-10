La mise au point de Messi sur sa relation avec Griezmann

Nouvelle soirée difficile pour Antoine Griezmann. Aligné aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, le champion du monde tricolore n’a guère pesé sur les débats face à l’Inter Milan. Transparent sur son côté gauche, le Mâconnais en a été quitte pour sortir peu après l’heure de jeu, remplacé par son compatriote Ousmane Dembélé. Un changement bénéfique pour le Barça, qui a semblé retrouver de l’allant grâce à l’ancien Rennais.

Et cette soirée délicate de confirmer par ailleurs les difficultés d’Antoine Griezmann à s’entendre avec Lionel Messi, les deux hommes ayant en effet bien du mal à se trouver sur le terrain. "Ce n’est pas quelqu’un qui parle beaucoup et moi non plus, donc la communication est difficile entre nous", avait expliqué le Français à la veille du match, ajoutant qu’il avait été jusqu’alors "compliqué d’établir une bonne connexion sur le terrain ou à l’entraînement" du fait de la blessure de l’Argentin.

Franchement, il n'y a aucun problème Lionel Messi

Interrogé à son tour sur sa relation avec le nouvel arrivant, le quintuple Ballon d’or a de son côté nié tout problème. "Franchement, il n'y a aucun problème, a-t-il assuré dans des propos relayés par RMC Sport. Notre relation grandit petit à petit. Tout le monde s'entend bien dans le vestiaire."

Alors que certains de ses coéquipiers, à l’image de Gérard Piqué et Clément Lenglet, ont récemment pointé du doigt la pré-saison pour expliquer le début de saison difficile du Barça, le capitaine blaugrana a, là aussi, voulu calmer les choses. "On est sur le bon chemin. On sait qu'on est passés par des moments compliqués, comme cela arrive à toutes les équipes d'Europe. Avec la pré-saison aussi. Ce n'est pas une critique mais quand on voyage, on n'a pas le rythme des entraînements, a-t-il en effet affirmé. Mais on va progresser, cela va venir en jouant ensemble."