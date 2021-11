La merveilleuse tradition de l'Ajax perdure

[📺LIVE] ⚽️ #FootballShow

Les années passent, l'Ajax reste. Malgré un effectif jamais pourvu de noms très ronflants, à cause des moyens et bien sûr du niveau limité du championnat néerlandais par rapport aux grands concurrents européens, la recette demeure délicieuse. Quels que soient les coachs ou les joueurs, le savoir-faire du mythique club d'Amsterdam force le respect. Un peu plus de deux ans après la formidable campagne de Ligue des champions qui avait émerveillé l'Europe, en sortant le Real Madrid en huitièmes de finale puis la Juventus en quarts à l'aide d'un jeu exceptionnel, avant de flancher de manière toujours inexplicable contre Tottenham en demies sur un triplé de Lucas Moura, l'Ajax est encore allé chercher avecl'ajout parfait à sa symphonie.





Meilleur buteur de la compétition avec six unités en trois matchs, l'attaquant ivoirien (né en France, mais désormais international avec les Eléphants) resplendit et profite du travail collectif toujours aussi bien huilé, avec le maestro Erik ten Hag à la baguette. Le magnifique Dusan Tadic reste le garant de cette grande époque pas si lointaine, secondé également par Antony aux avant-postes ou l'inamovible Daley Blind derrière. Au milieu, Steven Berghuis ainsi que l'éclatant jeune Ryan Gravenberch insufflent aussi cet élan renouvelé en permanence, qui profite également à la sélection oranje. L'opportunité d'un tirage au sort un poil plus prenable en Ligue des champions, par rapport à d'autres groupes encore plus relevés, a été saisie au bond par l'Ajax.





On ne gagne pas 5-1 au Sporting puis 4-0 face au Borussia Dortmund par hasard, tout en collant encore trois autres 5-0 en championnat depuis le début de la saison (dont le dernier contre le PSV il y a dix jours, dans la foulée du succès contre Dortmund) et même un 9-0 à Cambuur ! Tout grand club européen qui aurait obtenu de tels résultats en Ligue des champions serait porté au pinacle, mais pas l'Ajax... ce qui lui va très bien. Il n'y a que Liverpool, le Bayern et la Juventus qui ont également remporté leurs trois premières rencontres de C1. On en oublierait presque que Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Sergino Dest et Kasper Dolberg étaient encore tous au club en 2019... Ebouriffant.