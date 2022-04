"La magie du Bernabéu aide les joueurs", assure Ancelotti

Carlo Ancelotti (entraîneur du Real Madrid, défait 3-2 après prolongation par Chelsea mais qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, en conférence de presse d'après-match):

"Pourquoi on s'est qualifié ? Parce qu'on a eu plus d'énergie qu'eux à la fin pour rester en vie. Les changements, je les ai faits uniquement dans ce but-là: mettre plus d'énergie. L'équipe a beaucoup souffert, mais tous ont résisté. Rodrygo et (Eduardo) Camavinga, c'était justement pour ajouter de l'énergie. La débauche physique de Chelsea a été énorme dans leur pressing, et c'est cela qui nous a donné l'avantage dans la prolongation. (Sur le match) On ne mérita pas le 2-0. C'est vrai qu'on n'avait pas assez faim de but au début, mais nos sorties de balle ont été très bonnes. Après le 2-0, l'équipe a connu une baisse psychologique. Mais la magie du Santiago-Bernabéu aide les joueurs. C'est inexplicable. Ca te pousse à ne jamais te rendre. Je suis très heureux d'arriver en demi-finale avec ce groupe. En souffrant beaucoup, certes. Mais plus on souffre, plus je suis heureux. Et je veux féliciter Villarreal et Unai (Emery), parce qu'il ont créé la sensation. je crois que peu de gens pensaient que le football espagnol allait envoyer deux équipes en demi-finales de C1 en début de saison. Et peut-être que la troisième arriver demain (avec l'Atlético Madrid, NDLR)".