La Ligue des Champions finie pour Verratti ?

Après s’être blessé au mollet, il y a quelques jours à l'entraînement, l’international italien devrait être absent face à la Dea. Selon les informations de L'Equipe et RMC Sport, le forfait de Marco Verratti pour le quart de finale de Ligue des champions est désormais confirmé en interne. Le joueur de 27 ans souffre d’une lésion au mollet. Une très mauvaise nouvelle pour Thomas Tuchel et son staff car trois autres cadres pourraient, eux aussi, rater la prochaine rencontre pour cause de blessure. Il s’agit de Kylian Mbappé, Juan Bernat, Mauro Icardi et Thilo Kehrer.

Marco Verratti pourrait rater les demis et la finale

En cas de qualification face à l’Atalanta Bergame, les Parisiens ne devraient pas non plus compter sur Verratti pour la demi-finale contre l’Atlético Madrid ou Leipzig. Toujours selon le média sportif, l'international azzurro est aussi fortement douteux pour une éventuelle finale le 23 août prochain à Lisbonne. Autant dire que la saison du "Petit Hibou" est malheureusement quasi terminée.

