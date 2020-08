Souriant mais aussi concentré, Marco Verratti s'est présenté en conférence de presse ce jeudi soir pour un point global à trois jours d'une finale historique pour le Paris Saint-Germain. Son état physique était évidemment sur toutes les lèvres, après une dizaine de minutes sur le terrain contre le RB Leipzig (3-0). " Ça va mieux, j'ai commencé doucement avec l'équipe , a-t-il expliqué dans des propos repris par L’Équipe. Ce fut une blessure un peu dure à digérer. Mais j'ai recommencé avec le groupe (dimanche dernier) . Je fais tout pour être sur la feuille de match et arriver dans la meilleure forme possible. Je ferai tout pour être dans les vingt-trois.

Pour le petit Italien, cette finale est un grand moment après huit ans passés dans la capitale. " C'est une sensation incroyable . Ça fait huit ans que je suis ici, en effet. Ce fut parfois dur, avant. Cette année, on a eu un parcours fabuleux. Il nous reste 90 minutes, importantes dans notre histoire de footballeur et dans celle du club. Mais en face, il y aura une équipe qui a la même envie de gagner".

Assurant que ce format de matchs secs "est le même pour tout le monde", le classieux milieu a aussi abordé le sentiment d'unité qui règne au sein du groupe. "Il n'y a pas vraiment un pacte. Disons qu'on est obligés d'avoir un objectif clair entre joueurs. Et c'est ce qu'on est en train de faire". Et comme son ami Kylian Mbappé, Marco Verratti tient à défendre le niveau de la Ligue 1. "Elle est peut-être moins tactique que la Serie A mais nous qui jouons ici, on sait combien il est dur de la remporter. C'est un Championnat dur, surtout physiquement. Lyon a mérité sa place dans le dernier carré et c'est une bonne chose pour la Ligue 1. Dorénavant, j'espère qu'on respectera plus ce Championnat".