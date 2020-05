La finale de la Ligue des Champions finalement à Lisbonne ?

Prévue initialement à Istanbul, dans le sublime Ataturk Stadium, la finale de la Ligue des Champions 2019/2020 pourrait finalement se tenir dans une autre ville. The New York Times indique que l’UEFA réfléchit sérieusement à la possibilité de changer de lieu pour ce rendez-vous important « afin de limiter les déplacements et se rapprocher des pays encore représentés ». Des précautions qui seraient prises pour limiter le risque d'infection au Covid-19. Même à huis clos, ce rendez-vous a donc de bonnes chances de se tenir plus à l’ouest et dans un pays plus habitué à accueillir ce genre d’évènement.

Retour dans la ville lumière ?

La ville qui pourrait être choisie c’est Lisbonne, d’après ce que rapporte le quotidien Marca. La capitale portugaise avait déjà été à l’honneur il y a six ans et le fameux match entre le Real Madrid et l’Atético. L’expérience a été concluante et les instances européennes estimeraient que, étant donné le contexte, Lisbonne serait le parfait endroit pour l’ultime affiche de sa compétition phare. Ce n’est cependant qu’une simple rumeur pour l’instant, comme il y en a beaucoup concernant cette épreuve reine du continent et la manière dont elle doit s’achever.