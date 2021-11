La dernière avant Xavi ?

[📺LIVE] ⚽️ #FootballShow

Xavi aurait assurément préféré un autre contexte pour prendre les rênes du FC Barcelone, mais son tour ne serait pas venu sans une telle situation... CQFD. Le flop est possible, mais heureusement pas assuré pour autant. L'ancien milieu de terrain de l'équipe dedeviendrait le septième homme dans l'histoire du club à devenir entraîneur après y avoir joué, dans la lignée de son ancien mentor bien sûr (de 2008 à 2012) mais également de(de 1988 à 1996),(de 2001 à 2002),(de 2014 à 2017),(de 2017 à 2020) et enfin(de 2020 à 2021). Depuis plus de dix ans, seuls Tito Vilanova et Tata Martino ne sortaient pas du sérail (de 2012 à 2014).Et si on élargit à plus de 30 ans, il ne faut ajouter que Bobby Robson (de 1996 à 1997), Louis van Gaal (de 1997 à 2000 puis en 2002-2003), Lorenzo Serra Ferrer (de 2000 à 2001), Radomir Antic (en 2003) et enfin Frank Rijkaard (de 2003 à 2008) à ceux qui n'avaient pas revêtu le maillot blaugrana avant de s'asseoir sur le banc. C'est une tradition récemment très importante que va perpétuer Xavi, et les exemples varient donc de l'exceptionnel au décevant. Du côté du Qatar, à Al Sadd où il fait ses gammes pour la troisième année, l'ancien n°6 cumule 41 victoires pour seulement six nuls et cinq défaites. Il a mené son club au titre la saison dernière, tout en apportant(meilleure attaque). Un certain goût de Barça, là aussi.A 41 ans, parviendra-t-il à insuffler une réelle idée de jeu au sein d'un effectif qui, offensivement, dispose tout de même encore de certaines forces vives ?Même Koeman, la saison dernière, a remporté la Coupe du Roi... Parmi les exemples les plus brillants, mais aussi les plus proches de son profil a priori, Pep Guardiola s'est lancé à 35 ans à la tête de l'équipe, Luis Enrique à 44 ans (après la Roma et le Celta Vigo) mais surtout Johan Cruyff au même âge que lui, à 41 ans (après l'Ajax). Xavi signerait évidemment des deux mains pour bénéficier de la même réussite que l'illustre Néerlandais, qui lui-même avait dirigé Pep Guardiola. La filiation est bien en marche.