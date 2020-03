La critique de Cristiano Ronaldo contre ses coéquipiers de la Juventus

Cristiano Ronaldo est un grand compétiteur. Ce n’est un secret pour personne. Ainsi, quand son équipe ne donne pas satisfaction, ou ne se met pas au niveau d’un grand rendez-vous, le Portugais peut facilement s’agacer. Cela s’est vu notamment mercredi dernier lors de la défaite de la Vieille Dame contre l’OL en 8es de finale aller de la Ligue des Champions (0-1).

Une séquence de quelques secondes se produisant à la mi-temps dans le tunnel du Parc OL, diffusée par RMC Sport et retranscrite par les médias italiens, a montré le quintuple Ballon d’Or se plaindre auprès de Paulo Dybala du « manque de soutien » qu’il avait aux avant-postes. Durant cette partie, Ronaldo avait pourtant touché 13 ballons dans la surface adverse. Son total le plus élevé depuis 12 rencontres.

Intervallo di lione-Juve, Ronaldo: " i centrocampisti non ci danno abbastanza supporto, siamo da soli"



Dybala: "non la prende nessuno"



Ronaldo: " si anche sulle seconde palle, niente" pic.twitter.com/hmD4VlOD45 — emilio (@emi_80_te) February 29, 2020

Ronaldo n'a pas reconnu son équipe

S’exprimant en espagnol et à basse voix devant le reste de l'équipe, CR7 a fait remarquer à son compère argentin qu’ils sont « laissés seuls » devant, et que les « milieu de terrain ne nous [leur] offre aucun soutient ». Chose à quoi La Joya a rétorqué : « Personne ne récupère le ballon ». L’ancien merengue en a alors remis une couche, en répliquant : « oui, pas même les seconds ballons, rien ! ». Des reproches étalés en plein milieu d’un match, et probablement sous le coup de la déception, mais qui risquent de provoquer quelques frictions en interne. Et ça ne serait pas la meilleure façon de préparer le match retour face aux Gones, prévu le 17 mars prochain à Turin.