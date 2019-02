La compo probable de Man Utd contre le PSG

Ce mardi, dès 21 heures, Manchester United accueille le Paris Saint-Germain à Old Trafford, dans le cadre d'un huitième de finale aller de Ligue des champions. Et pour cette opposition, le manager Ole Gunnar Solskjaer devrait notamment associer Phil Jones à Victor Lindelöf en défense, au détriment de Chris Smalling et Eric Bailly.

Dans le secteur offensif des Red Devils, Jesse Lingard et Anthony Martial seront probablement alignés en soutien de Marcus Rashford. Le onze de départ probable: De Gea - Young, Lindelöf, Jones, Shaw - Herrera, Matic, Pogba - Lingard, Rashford, Martial.