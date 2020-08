Kylian Mbappé (PSG) : « Gagner avec le PSG, ce serait incroyable »

Né il y a cinquante ans, le Paris Saint-Germain a l'occasion d'inscrire son nom au palmarès de la Ligue des Champions dimanche. Il faudra, pour cela, battre un Bayern Munich qui marche sur l'eau depuis de longues semaines. Un défi qui ne fait pas peur à Kylian Mbappé, très motivé à l'idée de disputer sa première finale de C1. « C’est exactement la raison pour laquelle je suis venu ici, a lâché l'international français en conférence de presse. J’ai toujours dit que je voulais marquer l’histoire de mon pays. Depuis 2017, nous avons connu plusieurs désillusions, mais on n’a pas lâché, je n’ai pas lâché. Gagner avec le PSG, ce serait incroyable, un grand accomplissement. »

Mbappé : « On jouera pour Tuchel »

L'ancien Monégasque a également profité de son passage devant les journalistes pour évoquer son état de forme, lui qui avait été victime d'une entorse de la cheville droite le 24 juillet dernier. « Je me sens encore mieux, a-t-il reconnu. Le fait d'avoir joué la demi-finale m’a fait beaucoup de bien, je vais être dans les meilleures conditions possibles dimanche. » Mbappé a aussi tenu à mettre en évidence le travail réalisé par Thomas Tuchel, parfois critiqué depuis son arrivée dans la Capitale il y a deux ans. « Il réalise la meilleure saison de l’histoire du club, a rappelé le natif de Bondy. On a remporté tous les titres, il nous a mis dans le meilleur état d’esprit possible. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, comme dans tous les clubs. Mais on en parlait peut-être davantage parce que nous sommes au PSG. Dimanche, on jouera pour lui. C’est un grand entraîneur. »