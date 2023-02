Kylian Mbappé présent face au Bayern Munich ?

Kylian Mbappé finalement présent lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich mardi prochain ? Tandis qu'une grosse inquiétude a lieu actuellement pour Lionel Messi, touché aux ischios-jambiers face à l'Olympique de Marseille hier soir en Coupe de France, il se pourrait que l'attaquant français de 24 ans puisse quand même tenir sa place face aux Bavarois. Touché la semaine dernière lors du match de Ligue 1 face à Montpellier, Mbappé souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche et il était annoncé trois semaines d'absence. Mais Le Parisien informe ce jeudi soir que le champion du monde 2018 pourrait bien revenir plus vite que prévu.

Une présence dans le groupe possible

Ainsi, la star du Paris Saint-Germain pourrait revenir dans cinq jours et être présent dans le groupe pour ce 8e de finale aller de la Coupe aux Grandes Oreilles, avec un match au Parc des Princes. Mais comme l'indique le média francilien, Mbappé ne sera pas aligné comme titulaire par Christophe Galtier car il serait jugé trop dangereux de le mettre direct sur le terrain. Il prendrait alors place sur le banc des remplaçants et ferait son entrée en jeu dans les quinze dernières minutes du match. Mais même en un quart d'heure, on sait les dégâts que pourrait causer l'attaquant des Bleus. Autant dire que l'espoir s'installe à nouveau au PSG concernant son attaquant vedette.