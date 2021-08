Kovac veut "finir la saison" par une qualification en Ligue des champions

"Avantage" Prague, Monaco "bien préparé"

"On est bien préparé. Notre ambition est claire en ce début de saison: nous voulons terminer la saison dernière, qui, pour nous, n'est pas achevée. Nous avons la possibilité d'accrocher la Ligue des champions. Nous voulons jouer huit matches en août. Et mardi est le premier, contre une bonne équipe de Prague."

"Même si Jovetic n'est plus là, le fait d'avoir conservé le staff et le groupe de la saison dernière est un avantage c'est certain. On a des habitudes de travail. Pourtant, pendant les vacances, certains joueurs ont oublié quelques détails. Il faut donc, comme toujours, répéter les bases."

"Le Sparta Prague est bien préparé aussi, avec deux victoires en championnat et une qualification contre le Rapid Vienne au tour précédent. Ils sont un peu en avance sur nous et possèdent un petit avantage à ce niveau."

Ben Yedder et Volland attendus

"Wissam et Kevin sont arrivés tardivement. Ils n'ont que dix jours d'entraînement derrière eux. On adapte leur charge de travail. Il faut trouver le bon équilibre par rapport à leur coéquipiers, qui ont été les premiers de L1 à reprendre."

"Il ne seront pas prêts pour jouer 90 minutes. C'est la raison pour laquelle je les ai fait jouer 45 minutes contre la Real Sociedad. Comme Golovin, qui a débuté par une mi-temps, puis soixante minutes, on y va pas à pas, en augmentant la charge."

Gagner "pour remonter l'indice UEFA"

"Se qualifier n'est pas une chose facile. Une seule fois sur cinq, une équipe française s'est qualifiée en passant par le 3e tour préliminaire (Monaco contre Fenerbahçe puis Villareal en 2016-17, ndlr). On joue aussi bien au football dans d'autre pays. On peut croire qu'un club français est forcément supérieur à club tchèque ou belge. C'est faux. Huit équipes se disputent deux places en Ligue des champions. Ce sera difficile."

"Pour moi, il serait normal que trois clubs français soient systématiquement qualifiés en phase de poule de Ligue des champions. Ce n'est pas le cas. Tous les clubs français doivent travailler pour parvenir à marquer plus de points et remonter l'indice UEFA. On va essayer de le faire. On donnera tout."

La confirmation "est plus difficile"

"Parvenir à un certain niveau n'est pas facile. Pourtant, ça l'est plus que de parvenir à conserver ce niveau. Chacun sait maintenant que Monaco est une bonne équipe avec de bons joueurs. On est plus favori que la saison dernière. La situation est donc différente pour nos jeunes joueurs."

"Afin de rester à notre niveau, de nous battre pour le podium, il va falloir montrer encore plus et développer encore nos qualités. Rester au même niveau que la saison dernière ne suffira pas. On nous passera peut-être devant, parce que les équipes derrière, poussent."

"On croit à la qualité de nos joueurs. A quelques joueurs expérimentés s'ajoutent beaucoup de jeunes, dont les performances sont toujours irrégulières. L'ambition est de leur permettre de se développer et faire en sorte qu'ils ne retombent jamais bas."

"Je ne ressens ni crainte, ni rien de négatif. Parfois, il faut pousser ceux qui sont trop dans le confort. C'est ce que mon staff et moi-même essayons de faire. Je sais que les attentes sont plus importantes que la saison passée. Mais je suis très positif. On pourra y parvenir par étapes."