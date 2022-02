Klopp, ses mots forts pour Mané et Salah

L'heure est à la reprise en Ligue des champions, et au lendemain du succès du PSG face au Real Madrid (1-0) et de Manchester City sur le terrain du Sporting (0-5), c'est au tour de Liverpool d'entrer en piste avec un huitième de finale aller prévu mercredi du côté de l'Inter Milan (21h). À cette occasion, Jürgen Klopp va une fois encore pouvoir compter sur Sadio Mané et Mohamed Salah.

Les deux Africains, qui se sont affrontés le 6 février dernier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (remportée par le Sénégal aux dépens de l’Égypte), ont rapidement repris avec Liverpool puisque Salah est entré en jeu le 10 février contre Leicester et Mané lui a emboité le pas trois jours plus tard, face à Burnley. Un enchaînement qui laisse encore Jürgen Klopp pantois.

"Des forces de la nature"

Mardi en conférence de presse, l'entraîneur allemand a expliqué pourquoi ses deux hommes avait pu tout de suite réintégrer l'équipe, une semaine seulement après la CAN : "Une semaine ce n'est rien pour eux parce qu'ils ne boivent pas d'alcool, ce qui est un problème majeur normalement quand on fête un titre car ça prolonge la période de récupération. Dès le lendemain ils étaient prêts. Ce sont tous les deux des forces de la nature. J'espère qu'ils le resteront. Ils récupèrent très vite." Sadio Mané et Mo' Salah ne seront pas de trop pour aider Liverpool à bien figurer sur la pelouse de Giuseppe Meazza.