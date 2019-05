Klopp plus confiant que jamais

Les finales européennes, ça le connaît. Jürgen Klopp a déjà mené les Reds en finale de la Ligue Europa 2016 puis en finale de la Ligue des champions 2018. Deux expériences douloureuses qui vont forcément compter, samedi face à Liverpool. "Ce sont des situations différentes. Quand on avait joué la finale de la Ligue Europa conté Séville, on avait lâché en deuxième période. L’an dernier, on a manqué de chance avec la blessure de Salah. Ce sont des éléments qui ont limité notre rendement. Cette saison, j’espère que ce sera différent. On ne peut pas comparer cette équipe avec celle de l’année dernière", a-t-il plaidé en conférence de presse.

Le rendez-vous au Wanda Metropolitano contre les Spurs arrive à point nommé pour couronner une saison presque parfaite malgré la deuxième place (d’un souffle) derrière l’épouvantail Manchester City. "Guardiola a dit qu'il préférait la Premier League parce que cela fait plusieurs années qu'il ne joue pas la finale (il rigole). C'est le meilleur entraîneur du monde et il mérite tous les éloges qu'il reçoit. Je dis que la Ligue des champions est plus importante parce que je peux encore la gagner alors que j'ai déjà perdu la Premier League", a plaisanté l’Allemand.

"I’ve never been part of a final with a better team than this."



Qu’importe, la fin de saison en boulet de canon et évidemment le retournement de situation en demi-finale ont gonflé à bloc le moral de ses troupes. "Le meilleur moment pour jouer la finale, cela aurait été 5 minutes après avoir battu le Barça. Ce fut le meilleur match d’une de mes équipes. Si on avait gagné 2-0, j’aurais aussi été très fier de cette prestation. Le plus important, c’est qu’on joue avec la même envie", ajoute l’ancien du Borussia Dortmund.

"On a des raisons d’être de bonne humeur"

Et s’il connaît parfaitement les Spurs que son équipe a battu deux fois cette saison (2-1) – "A domicile, on avait eu un peu de chance à la fin" -, il ne veut surtout pas entrer dans le jeu des comparaisons. "Les émotions seront différentes pour la finale. C’est un match spécial. On a des raisons d’être de bonne humeur", explique un Klopp très bien placé pour évoquer la particularité des finales…