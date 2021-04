Klopp n’aurait pas invité Ramos à son anniversaire

Liverpool défie le Real Madrid ce mardi soir pour son quart de finale aller de la Ligue des Champions, une revanche de la finale de 2018. La rencontre précédente entre les deux formations a été évoquée à plusieurs reprises alors que Jürgen Klopp s'est entretenu avec les médias avant le match, d'autant plus que Sergio Ramos avait blessé Mohamed Salah lors de cette fameuse finale. Une scène qui est encore dans toutes les mémoires.

Liverpool ne cherche pas à se venger

"Nous ne sommes pas ici pour nous venger", a néanmoins clarifié Klopp lors de sa conférence de presse d'avant-match. «Ma motivation est très élevée car c'est la Ligue des Champions et nous voulons passer au tour suivant, mais cela n'a rien à voir avec 2018. C'est la première fois que nous jouons le Real Madrid depuis, alors bien sûr je me souviens du match. Je l'avais dit après le match à l'époque : si quelqu'un me demandait une semaine plus tard si j'invitais Sergio Ramos à mon anniversaire, j'aurais dit 'non'", a asséné le manager allemand des Reds.

«Bien sûr, j'ai dit que je n'ai pas aimé ce qui s'était passé cette nuit-là. C'était une nuit étrange pour nous. C'était il y a longtemps. Je ne peux même pas retrouver ce sentiment ou cette colère, donc je n'essaye même pas. Ce que j'essaye, c'est de préparer mon équipe pour demain", a ajouté le boss des Merseysiders, recentrant le débat sur le terrain.