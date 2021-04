Klopp : "Le Real est dans un très bon moment"

Mardi soir (21 heures), Liverpool va retrouver le parfum de la Ligue des Champions face au "roi" de la compétition, le Real Madrid et ses 13 sacres. Les Reds de Jürgen Klopp, vainqueurs d'Arsenal samedi, sont septièmes de Premier League et ne vont pas manquer de motivation afin de réaliser une grande performance, alors qu'une qualification pour la prochaine C1, par le biais du championnat, semble compliquée. Ce lundi en conférence de presse, le coach allemand a parlé de la rencontre face à Zinedine Zidane et ses troupes, refusant d'y voir une revanche par rapport à la finale de Kiev en 2018, perdue par Liverpool 3-1.

"Si quelqu'un sait comment gagner la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid"

"La motivation est au plus haut niveau car c'est la Ligue des Champions, nous voulons passer au tour suivant. Nous jouons le Real Madrid - cela n'a rien à voir avec 2018. Ce que j'essaie, c'est de préparer mon équipe pour demain (mardi, ndlr) pour montrer à quel point nous sommes bons en tant qu'équipe de football dans une saison étrange évidemment, dans une saison difficile pour nous. Mais nous voulons montrer à quel point nous sommes bons. Et si nous sommes meilleurs que le Real Madrid ou que nous marquons plus de buts ou autre, alors nous passons au tour suivant. Et sinon, alors ce sera le Real Madrid", a expliqué l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

The boss couldn't resist a few keepy-ups before training ⚽️ pic.twitter.com/5mykIQwYVB

— Liverpool FC (@LFC) April 5, 2021



Vainqueur de la compétition en 2019 (face à Tottenham 2-0, ndlr) et déterminé à montrer aux fans des Reds que son équipe lutte toujours, Klopp n'a pas oublié d'évoquer "Zinedine et les gars", soulignant la référence que représente le club merengue. "Ils sont dans un très bon moment, un très bon moment. Oui, Ramos est blessé et des trucs comme ça, Carvajal n'est pas là, tout ce genre de choses. Mais c'est une très bonne équipe, dans un très bon moment, très expérimentée - si quelqu'un sait comment gagner la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid évidemment."