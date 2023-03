Kingsley Coman voit Kimpembe avec le brassard

Ce mercredi, le Bayern Munich reçoit le Paris SG pour la deuxième manche des 8es de finale de la Ligue des champions (1-0 à l’aller pour les Bavarois). Le nom de Kingsley Coman revient souvent dans les discussions. Normal : il vient de la capitale française, il a marqué à l’aller et c’est aussi lui qui avait fait le malheur du PSG en finale de la C1, en 2020 à Lisbonne (1-0).

L’ailier de 26 ans suit évidemment l’actualité de son ancien club de près. Pour lui, Presnel Kimpembe a l’étoffe pour devenir le futur capitaine francilien. C’est ce qu’il a confié ce dimanche dans une interview accordée à Canal+, en évoquant la rupture du tendon d’Achille subie par son ami lors du Clasico (3-0 pour les hommes de Christophe Galtier à l’Orange Vélodrome).

« Je lui ai dit que j’avais eu des blessures moi aussi. Pas aussi graves, certes, mais que je sais que c’est un guerrier et qu’il va revenir. Son surnom, c’est « Général ». Ce n’est pas pour rien. C’est vraiment un leader. Je ne suis pas impartial, car il y a l’amitié qui parle, mais ce serait top de voir Presnel capitaine tout le temps au PSG, même s’il l’a été plein de fois. Pour moi, ce serait une fierté. Même pour les jeunes joueurs du PSG. Voir que l’un de nous est tout là-haut, capitaine, dans une équipe qui a des stars partout et qui achète de grands joueurs, ce serait vraiment top. Personnellement, même si j’aime bien Marquinhos, Presnel capitaine, ça me parle plus. »