Keylor Navas (PSG) impressionné par Neymar

Comme bien d’autres avant lui, Keylor Navas est tombé sous le charme de Neymar. Quatre mois passés dans la capitale française ont suffi au portier costaricien pour mesurer toutes les qualités de l’international brésilien. Aussi bien comme joueur, qu’autant que leader et guide de l’équipe. « C'est un joueur d'un autre niveau, d'un autre monde, a affirmé l’ancien gardien du Real Madrid lors d'une interview à Téléfoot. On est très contents de l'avoir dans l'équipe. Il nous rend plus forts, on sait qu'il est déterminé à tout donner. »

Navas : « A Paris pour gagner des titres »

Avec Neymar, mais aussi les autres stars de l’effectif parisien, Navas est aujourd’hui motivé pour enrichir son palmarès. Et aller chercher notamment sa quatrième Ligue des Champions personnelle. « Oui, je crois qu’on peut y arriver. On a un bon groupe (…) Je ne suis pas venu pour m'amuser, mais pour travailler avec humilité et gagner des titres ». Avant de penser soulever la Coupe aux grandes oreilles, Navas et consorts doivent surtout s’atteler à écart le Borussia Dortmund de leur chemin en huitièmes de finale (18 février et 11 mars prochain).