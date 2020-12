Juventus Turin : Pirlo prévient qu'il faudra « plus de concentration et d'efforts »

Dybala en difficulté

Seulement 4eme de Serie A à 6 points du leader, l'AC Milan, la Juventus d'Andrea Pirlo n'a toujours pas lancé sa saison en championnat. La Vieille Dame oscille entre victoires peu probantes et nuls poussifs depuis le début de cet exercice et ses cadors ne parviennent pas tous à se mettre au niveau. À titre d'exemple, le club du Piémont possède pour le moment seulement six buteurs différents (Ronaldo, Morata, Kulusevski, Rabiot, Bonucci et Dybala) contre treize pour le Milan ou encore dix pour l'Atalanta, la Fiorentina, le Napoli ou encore la Roma. C'est trop peu pour les Bianconeri. À commencer par Paulo Dybala, auteur d'un seul but en 9 matchs, toutes compétitions confondues. L'Argentin n'arrive pas à se mettre en route cette année et cela se ressent sur ses statistiques en termes d'occasions créées, de dribbles réussis, de tirs cadrés entre la saison passée et l'actuelle. Il incarne les maux de cette équipe de Turin, passive depuis le lancement du championnat italien.En conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions entre la Juve et le FC Dynamo Kiev programmée ce mercredi (21h), le coach turinois a évoqué ce retard à allumage : « Quand tu gagnes tout va bien, quand tu ne le fais pas, des problèmes surgissent qui n'existent même pas. Nous travaillons bien pour nous améliorer. Après Benevento, j'ai dit que nous avions besoin de plus de concentration, de faire plus d'efforts et de désir de remporter les matchs, même lorsque nous sommes en tête au tableau d'affichage. Nous en avons parlé et nous en sommes tous conscients. Inquiet ? Absolument pas. À Benevento, c'était un match qu'il fallait gagner mais nous n'avons pas réussi à le plier. Notre adversaire a bien joué le coup. Mais ça peut arriver, on a analysé notre prestation et on va essayer de s'améliorer. »Malgré un début de parcours moyen en championnat, Pirlo et sa formation transalpine ne sont pas en danger en C1. La Juve possède trois points de retard sur le FC Barcelone (12 points) mais huit d'avance sur son adversaire du soir ainsi que sur Ferencvaros. « Il faut affronter tous les matchs de la même manière, en Europe et en Italie, prévient l'ancien joueur. J'aurais préféré un peu plus de continuité, mais il est normal que cela prenne un peu plus de temps. Les joueurs savent ce qu'ils doivent et veulent faire. Concernant Paulo Dybala, il redescend beaucoup pour aller chercher les ballons et avoir plus d'espaces. Il doit jouer plus facile, limpide et être davantage lucide sur des phases d'occasions de but. » Pour ce match, Andrea Pirlo a laissé entendre que l'Argentin pourrait être remplaçant afin d'être en forme pour le derby turinois de ce samedi (18h) contre le Torino. Juan Cuadrado et Danilo devraient être laissés au repos également.