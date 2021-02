Juventus Turin : Pirlo déplore le manque d'intelligence de son équipe

"Pas assez intelligents pour réaliser la dynamique du match dans laquelle nous nous trouvions"

Avec une liste de matches aussi chargée, il est normal que vous ne puissiez pas toujours garder une concentration absolue et le bon tempo, mais cela n'aurait pas dû se produire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions",

a jugé l'entraîneur italien, toujours dans une phase d’apprentissage dans son rôle de coach.

Pour rappel, le premier but inscrit par Porto est venu suite à un pressing exercé sur la Juve essayant de sortir le ballon par l'arrière mais suite à une passe mal ajustée de Rodrigo Bentancur vers Wojciech Szczesny ; Taremi a taclé pour ouvrir le score (2ème minute). "Nous avons déplacé le ballon trop lentement et n’avons pas été assez intelligents pour réaliser la dynamique du match dans lequel nous nous trouvions. Heureusement, on a réussi à rester en course en vue du match retour avec le but de Chiesa. Il faut maintenant se concentrer sur le retour", a jugé Pirlo, avant le duel du 9 mars prochain, à Turin.





FT | Il gol di @federicochiesa tiene aperti i giochi. Vince il Porto per 2-1, ma c'è un ritorno da giocare. Ripartendo da quel gol. Forza ragazzi!#FCPJuve #JuveUCL pic.twitter.com/mGDxhWNtz2

— JuventusFC (@juventusfc) February 17, 2021

Éliminée la saison passée lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à l'OL (2-2 en cumulé mais l'avantage du but à l'extérieur), la Juventus Turin ne rassure pas. Dans cet exercice 2020-2021, la situation pourrait être similaire, alors que la Vieille Dame a chuté mercredi soir, sur la pelouse de Porto (2-1) , affichant un visage très terne et un manque d'adaptabilité face à un opposant très agressif. Au micro de Sky Sport Italie, Andrea Pirlo est revenu sur la performance de ses joueurs, déplorant un manque d'intelligence.Bien que qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie face à l'Atalanta Bergame, le 19 mai prochain, la Juve est distancée à 8 points de l'Inter Milan en Serie A - avec un match en moins.