Juventus Turin : Pirlo aborde son avenir

"On a commis quatre erreurs en deux matchs, c'est beaucoup"

ne m'a rassuré de rien car j'étais déjà calme, il m'a dit que le projet venait de commencer, les joueurs qui sont arrivés ont montré qu'ils étaient de la Juve et qu'ils pouvaient jouer dans des matchs de cette importance."

La première expérience d'entraîneur connue par Andrea Pirlo pourrait possiblement être très courte. Intronisé en août dernier comme coach de la Juventus Turin, l'ancien maestro italien éprouve quelques difficultés depuis l'entame de la saison. Située à 10 points de l'Inter Milan en Serie A, la Vieille Dame - qui compte un match en moins - a été éliminée de la Ligue des Champions, mardi soir au stade des huitièmes de finale face au FC Porto (2-1, 3-2 a.p). Comme en 2019, face à l'Ajax Amsterdam, puis contre l'OL, la saison passée, la Juve n'a pu se sublimer en Europe.. Comment on rebondit ? En oubliant ce match, il va falloir quelques jours et puis on va se concentrer sur le Championnat. On est mars, il reste beaucoup de matchs, il faudra faire au mieux pour remonter au classement", a-t-il expliqué en conférence de presse. Il a par ailleurs reconnu ne pas avoir compris le comportement de son mur, lors du coup-franc inscrit par Oliveira durant la prolongation :Alors forcément, la question de son avenir a été évoquée. "Je ne sais pas si Maurizio Sarri avait été remplacé la saison dernière à cause de l'élimination (en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à l'OL, ndlr),, a glissé le coach italien, confiant être "absolument serein" pour son futur. "Le président Agnelli