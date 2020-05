Giorgio Chiellini, dans son autobiographie a évoqué de nombreux sujets, comme par exemple les problèmes d'Arturo Vidal avec l'alcool. Le défenseur de la Juve a aussi parlé de Sergio Ramos qu'il considère comme le meilleur défenseur du monde. Cependant, il a aussi critiqué ce dernier dans une certaine mesure.

Une capacité à être décisif même sans être tactique

« On peut dire qu’il est impulsif, en rien tactique, et qu’ils encaissent 8 à 10 buts chaque saison par sa faute. Moi, si j’en cause 2 ou 3, je ne vis plus. Il est très technique et il pourrait être attaquant, c’est l’opposé de moi. Cependant, il a deux caractéristiques que quasiment personne n’a », a jugé Chiellini, poursuivant : « La première, c’est de savoir être décisif dans les matchs importants avec des interventions au-delà de n’importe quelle logique, même en provoquant des blessures avec une ruse presque diabolique. Celle de Salah, c’était un coup de maître. Lui, le maestro Sergio, il dit toujours qu’il ne voulait pas faire mal, mais il est conscient qu’une chute de cette manière peut casser le bras de ton adversaire neuf fois sur dix », a expliqué le joueur de la Vieille Dame, valorisant aussi l'impact de Ramos sur ses partenaires.