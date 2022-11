Juventus Turin : Allegri regrette la longue absence de Pogba

Massimiliano Allegri n'est évidemment pas ravi de l'absence de Paul Pogba. Lundi, Rafaella Pimenta, la représentante du milieu de terrain, a acté son forfait pour la prochaine Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) dans un communiqué officiel. Et si les Bleus devront faire sans 'la Pioche', ce sera également le cas pour la Juventus Turin, qui recevra le PSG mercredi soir en conclusion de la phase de groupes de la Ligue des Champions (21 heures). Éliminée, la Vieille Dame sera engagée une lutte à distance avec le Maccabi Haïfa (3 points également) pour la troisième place synonyme de reversement en Ligue Europa. "Nous devons chercher à nous qualifier pour la Ligue Europa, c'est une belle compétition. Nous affrontons une des équipes les plus fortes du monde, il faut jouer un match intelligent et surtout être attentif en phase défensive, à Paris nous avons offert deux buts", a clamé un Allegri "encore très en colère" de l'élimination de son équipe.

"Nous n'avons jamais eu à disposition un joueur comme lui" Concernant Paul Pogba, le natif de Livourne a déploré le forfait du milieu de terrain, qui n'a plus joué en match officiel depuis le 19 avril dernier, avec Manchester United. Un peu amère au passage de sa décision de ne pas se faire opérer alors qu'il en avait la possibilité. "Je n'ai pas encore parlé avec Paul (Pogba), mais je répète ce que j'avais déjà dit: une fois prise la décision de ne pas se faire opérer dès le début de saison, c'est normal que les espoirs et les chances de retour aient été réduites à une petite flamme. C'est normal qu'il soit déçu pour le Mondial, et pour la Juve, nous avons été pénalisés car nous n'avons jamais eu à disposition un joueur comme lui", a indiqué un Allegri qui devra composer avec de nombreuses absences pour affronter le PSG.

Cascade de forfaits pour la Juve, qui pourra s'appuyer sur Rabiot En effet, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Weston McKennie sont forfaits pour cette opposition mais ils ne sont pas les seuls. "Ah oui, pardon, j'oubliais Vlahovic. Il n'est pas disponible pour demain, j'espère l'avoir pour l'Inter (dimanche en Serie A, ndlr). La liste des blessés est tellement longue que de temps en temps j'en oublie un, excusez-moi", a indiqué Allegri. Adrien Rabiot, qui a "atteint une excellente maturité technique" selon son entraîneur, devrait sauf blessure, pouvoir se mesurer au PSG, et avoir la possibilité de démontrer ses progrès face au club de la capitale.